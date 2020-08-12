На Донбасі не припиняють стріляти

У зоні ООС зафіксували два порушення режиму "тиші".

Сьогодні, 11 серпня, найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Відзначається, що обстріли були неприцільно. Постріли були чутні біля Мар'їнки і Широкино.

"Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокаційними, то наші військовослужбовці на них не реагували і вогонь у відповідь не відкривали", - повідомили в штабі.

Ніхто з особового складу Об'єднаних сил не постраждав. З початку поточного дня повідомляється про одну ворожої провокації. Так, поблизу Мар'їнки з боку бойовиків РФ прозвучало кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, радник президента України з економічних питань Олег Устенко оцінив вартість відновлення тимчасово окупованих Росією частин Донбасу в 10 мільярдів доларів.