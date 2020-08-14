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Вступ для абітурієнтів з окупованого Донбасу продовжили до 23 жовтня

Вступ для абітурієнтів з окупованого Донбасу продовжили до 23 жовтня
18:48 Пт, 14 Серпень 2020 Телеграф Фото: pixabay
В Україні надходження для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей продовжили до 23 жовтня. Про це в ефірі телеканалу "ДІМ" повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

"У цьому році для дітей з тимчасово окупованих територій прийом на бюджетну форму навчання продовжений до 23 жовтня. Тобто вони можуть в спокійному режимі готуватися, приїжджати в Україну і надходити в наших вищих навчальних закладів", - сказав Вітренко.

Заступник міністра повідомив, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть зв'язатися з Міністерством освіти і науки та отримати запрошення і докладні інструкції про порядок дій під час вступу.

"Головна особливість для цих дітей - вони повинні нам дати хоча б якийсь сигнал про те, що вони хочуть вчитися в Україні: засобами офіційними, електронною поштою, неофіційними - через Вайбер, телеграм, Фейсбук. Вони можуть використовувати будь-який електронний ресурс, щоб дати нам знати, що вони хочуть тут вчитися. У відповідь вони отримають офіційне запрошення і детальну інструкцію, що їм робити ", - розповів Вітренко.

Чиновник зазначив, що, згідно з програмою Президента України, в 2020 році абітурієнти з тимчасово окупованих територій Донбасу надходять до українських вишів без ЗНО. Всього вони можуть надійти в 150 університетів, які знаходяться у віданні Міністерства освіти і науки, Міністерства культури і інформаційної політики, а також в три вузи системи МВС.

"Там відкриті центри" Донбас-Україна "," Крим-Україна ", які повністю надають консультаційну підтримку таким дітям. Це більше 150 вищих навчальних закладів", - сказав Вітренко.

Він повідомив також, що в цьому році вступна кампанія до вищих навчальних закладів стартувала пізніше в зв'язку з епідемією COVID-19. Однак, за його словами, кожен університет, на основі університетської автономії, приймає власне рішення про початок навчального року. Міністерство освіти і науки, з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і головного державного санітарного лікаря, а також постанови Кабміну № 641, в свою чергу рекомендує вузам почати освітній процес для старших курсів з 1 вересня, для 1 курсу магістратури - з 1 по 15 вересня, для 1 курсу бакалаврату - з 15 вересня.

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Все по темі:

Донбас, Вступна кампанія, Абітурієнти.

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Телеграф
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