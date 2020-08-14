Штаб ООС: окупанти тричі порушували "тишу"

На Донбасі з початку поточної доби бойовики РФ три рази порушили режим припинення вогню.

"З початку поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Стрілянина велася, зокрема, поблизу м.Авдіївка Донецької області зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільно.

При цьому, за даними штабу, українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню.

Також в районі проведення Операції Об'єднаних сил працюють сапери, які розмінували більше 6 га території в прифронтовому районі і передали на знищення 83 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Крім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. За минулу добу вони відремонтували 11 будинків, ще на 18 об'єктах роботи тривають.