У Києві в багатоповерхівці спалахнула пожежа: що відомо

У столиці в багатоповерховому будинку сталася пожежа. Рятувальники і правоохоронці встановлюють причини займання.

У понеділок, 17 серпня, в одній з багатоповерхівок Києва спалахнула велика пожежа. Про це повідомляє новинний портал "Київ Оперативний".

Повідомляється, що пожежа сталася на вулиці Бориспільській 4 на 9 поверсі. На місці події працюють рятувальники. Про загиблих і постраждалих поки не повідомляється.

У ДСНС додаткову інформацію пообіцяли оприлюднити пізніше. Зараз встановлюється інформація про причини загоряння.

Як повідомлялося, 24 липня в Києві в багатоповерхівці сталася сильна пожежа - на передостанньому поверсі загорілася квартира. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, але в результаті пожежі загинула жінка.