Київ опинився в жовтій зоні: які обмеження посилять

Київ готується до другої хвилі захворюваності COVID-19. Мер столиці в черговий раз закликав киян не бути легковажними і дотримуватися всіх правил карантину.

В Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Київ потрапив у "жовту" зону за показниками поширення COVID-19, в зв'язку з чим в столиці вводяться посилені карантинні обмеження.

Станом на 17 серпня виявили ще 104 випадки коронавірусної хвороби. Один хворий помер. Всього в столиці за період епідемії лабораторно підтвердили 10 642 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

Що заборонено

Перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту - масок;

Перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

Заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, які знаходяться в ізоляції;

Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю понад одну людину на 5 метрів квадратних площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі.

Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж в 1,5 метра;

Заповнена залів кінотеатрів і установ культури може бути не більше 50% місць;

Громадський транспорт - трамваї, тролейбуси, автобуси і маршрутні таксі - здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 17 серпня виявили ще 1 464 нових хворих коронавірусною інфекцією. Всього з початку пандемії зафіксували 92 820 випадків коронавірусу.

Уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 серпня і передбачив, що в залежності від епідемічної ситуації в регіоні або окремих районах встановлюється зелений, жовтий, оранжевий або червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Всього в світі з початку пандемії кількість тих, що заразилися коронавірусною інфекцією складає 21 826 450 осіб.