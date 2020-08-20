Скачать
Четвер, 20.08.2020
Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"
Штаб ООС: окупанти один раз порушили "тишу"
У Путіна відреагували на можливе отруєння Навального
У Путіна відреагували на можливе отруєння Навального
Динамо показало нову "смугасту" форму (Фото)
Динамо показало нову "смугасту" форму (Фото)
"Воїни світла": Сергій Міхалок зробив Селфі із Зеленським, а фанати обурені
"Воїни світла": Сергій Міхалок зробив Селфі із Зеленським, а фанати обурені

Зеленський на Херсонщині: Крим обов'язково повернеться до складу України

Зеленський на Херсонщині: Крим обов'язково повернеться до складу України
Оновлено 15:05 Сьогодні Телеграф Фото: president.gov.ua
Президент зазначив, що тимчасово окупований Росією Крим повернеться до складу України.

Президент Володимир Зеленський відзначає, що тимчасово окупований Росією Крим обов'язково повернеться до складу України.

Про це він сказав в Херсоні під час презентації стратегії розвитку Херсонської області.

"Херсонщина має всі, не має тільки одного - не має іншого виходу, окрім як стати діамантом українського півдня. І це не бажання, це наше завдання ... Зовсім поруч український Крим, і він обов'язково до нас повернеться", - заявив Зеленський. Президент висловив упевненість, що коли поруч з Кримом буде "квітуча, сяюча, успішна Херсонщина, це повернення відбудеться набагато швидше".

Нагадаємо, в лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили адміністративні будівлі АРК.

Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що люди в зеленій формі - це були військові РФ.

У березні того ж року Росія провела в Криму "референдум", за результатами якого включила півострів до свого складу.

Україна, ЄС, США і більшість країн не визнали результати голосування. Але 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії і назвав це "відновленням історичної справедливості".

Міжнародне співтовариство визнало окупацію і анексію Криму незаконною і засудило дії Російської Федерації. США і ЄС ввели проти Росії економічні санкції.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Росія, Крим, Володимир Зеленський.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Названі найкорисніші ягоди для здоров'я легенів
02 Володимир Остапчук заручився з Христиною Гірник: романтичні фото
03 В Анталії розстріляли азербайджанського кримінального авторитета
04 Ференцварош Реброва успішно стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів
05 Повєткін: нанесу необхідний удар, щоб прибрати Ділліан Уайта
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Популярна туристична країна серед українців вимагатиме тест на COVID-19
Популярна туристична країна серед українців вимагатиме тест на COVID-19
Коронакриза: як змінився ринок праці в Україні
Коронакриза: як змінився ринок праці в Україні
Лікар Навального вважає, що його потрібно евакуювати до Європи
Лікар Навального вважає, що його потрібно евакуювати до Європи
Google презентує Pixel 5 і Pixel 4a 5G на презентації 30 вересня, але це не точно
Google презентує Pixel 5 і Pixel 4a 5G на презентації 30 вересня, але це не точно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся