Зеленський на Херсонщині: Крим обов'язково повернеться до складу України

Президент зазначив, що тимчасово окупований Росією Крим повернеться до складу України.

Президент Володимир Зеленський відзначає, що тимчасово окупований Росією Крим обов'язково повернеться до складу України.

Про це він сказав в Херсоні під час презентації стратегії розвитку Херсонської області.

"Херсонщина має всі, не має тільки одного - не має іншого виходу, окрім як стати діамантом українського півдня. І це не бажання, це наше завдання ... Зовсім поруч український Крим, і він обов'язково до нас повернеться", - заявив Зеленський. Президент висловив упевненість, що коли поруч з Кримом буде "квітуча, сяюча, успішна Херсонщина, це повернення відбудеться набагато швидше".

Нагадаємо, в лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили адміністративні будівлі АРК.

Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що люди в зеленій формі - це були військові РФ.

У березні того ж року Росія провела в Криму "референдум", за результатами якого включила півострів до свого складу.

Україна, ЄС, США і більшість країн не визнали результати голосування. Але 18 березня Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії і назвав це "відновленням історичної справедливості".

Міжнародне співтовариство визнало окупацію і анексію Криму незаконною і засудило дії Російської Федерації. США і ЄС ввели проти Росії економічні санкції.