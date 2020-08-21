Робочий візит: Зеленський приїхав в Миколаївську область

Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Миколаївської області. Він огляне відремонтовану дорогу, виступить на презентації стратегії розвитку регіону та поспілкується з представниками морського бізнесу. Про це повідомили в прес-службі ОП.

"Розпочалася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського в Миколаївську область. Глава держави огляне завершення робіт на автодорозі, яку ремонтували в рамках Національної програми "Велике будівництво", - повідомили в ОП.

Зеленський також візьме участь в презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.

Відео з обігу Зеленського:

Крім того, Президент зустрінеться з представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі Миколаївщини.

Як повідомлялося, за минулі 24 години в Україні виявили ще 2 106 нових випадків зараження на коронавірус, при цьому 637 осіб одужали, 23 раніше хворих померли.