Робочий візит: Зеленський приїхав в Миколаївську область

"Розпочалася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського в Миколаївську область. Глава держави огляне завершення робіт на автодорозі, яку ремонтували в рамках Національної програми "Велике будівництво", - повідомили в ОП.
Зеленський також візьме участь в презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.
Відео з обігу Зеленського:
Крім того, Президент зустрінеться з представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі Миколаївщини.
Як повідомлялося, за минулі 24 години в Україні виявили ще 2 106 нових випадків зараження на коронавірус, при цьому 637 осіб одужали, 23 раніше хворих померли.