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Робочий візит: Зеленський приїхав в Миколаївську область

Робочий візит: Зеленський приїхав в Миколаївську область
12:26 Сьогодні Телеграф Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Миколаївської області. Він огляне відремонтовану дорогу, виступить на презентації стратегії розвитку регіону та поспілкується з представниками морського бізнесу. Про це повідомили в прес-службі ОП.

"Розпочалася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського в Миколаївську область. Глава держави огляне завершення робіт на автодорозі, яку ремонтували в рамках Національної програми "Велике будівництво", - повідомили в ОП.

Зеленський також візьме участь в презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.

Відео з обігу Зеленського:

Крім того, Президент зустрінеться з представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі Миколаївщини.

Як повідомлялося, за минулі 24 години в Україні виявили ще 2 106 нових випадків зараження на коронавірус, при цьому 637 осіб одужали, 23 раніше хворих померли.

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Все по темі:

Зеленский, Миколаївщина, Робочий візит.

Автор:

Телеграф
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