До Дня державного прапора в Києві підняли найбільший прапор України (Відео)

Українські військові в Києві підняли найбільший державний прапор. Його видно з будь-якої точки столиці.

На церемонії відкриття меморіалу і підняття прапора були присутні ветерани АТО, представники дипломатичного корпусу, діячі культури, політики, громадськість.

"Ми піднімаємо найвищий і найбільший прапор України - один з головних символів держави. Український прапор сьогодні - це оберіг, з яким йдуть в бій наші захисники, відстоюючи незалежність і свободу нашої країни", - сказав Кличко.

Найбільший прапор України підняли українські військові. Після чого Гімн України заспівала українська співачка Джамала.

У Києві підняли найбільший прапор України pic.twitter.com/qdBFBsN5z2 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 22, 2020

Довжина флагштока прапора становить майже 90 метрів, а розмір полотнища - 16 на 24 метри. Елементи підсвічування споруди встановлені таким чином, що побачити прапор можна буде в будь-який час доби з будь-якої точки столиці України.

Спорудження флагштока встановили на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні", біля "Батьківщини-матері". Проект по установці флагштока і прапора - благодійний. Реалізовано на кошти меценатів.

В Україні щороку 23 серпня відзначається День державного прапора.