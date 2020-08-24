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Понеділок, 24.08.2020
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"Ситуація справді складна": у Києві різко знизилося число нових випадків коронавірусу

"Ситуація справді складна": у Києві різко знизилося число нових випадків коронавірусу
Оновлено 14:04 Сьогодні Телеграф Фото: КГГА
На ранок 24 серпня в столиці на третину знизився приріст коронавірусу.

У Києві за 23 серпня на Коронавірусние інфекцію захворіли ще 209 киян.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко своєму в Telegram-каналі.

Всього з моменту поширення коронавируса в Києві виявили 12 023 підтверджених випадки захворювання.

Серед захворілих за минулу добу 15 дітей. Троє хворих внаслідок ускладнень померли. Всього за час епідемії від хвороби померли 170 киян.

Статистика коронавірусу на 24.08.2020

Серед нових хворих:

  • 119 жінок у віці від 18 до 85 років,
  • 75 чоловіків у віці від 21 до 83 років,
  • 7 дівчаток від 1 до 15 років
  • 8 хлопчиків від 1 року до 11.

Захворіли в тому числі і 7 медиків.

У госпіталізації потребували 29 пацієнтів. Одужали за добу 60 хворих.

Кличко повідомив, що найбільше хворих виявили в Деснянському районі - 39, у Дніпровському - 28 і в Солом'янському районі - 26 випадків.

Днем раніше повідомлялося про 307 нові випадки коронавірусної хвороби, серед яких 18 дітей.

На сьогодні в Україні лабораторно підтвердили 106 757 випадків коронавирусной хвороби Covid-19. За минулу добу захворіли 1 799 українців.

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Все по темі:

Карантин, Пандемия, Київ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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