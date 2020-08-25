У штабі розповіли про ситуацію на Донбасі

Російські найманці за минулу добу один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військові не постраждали, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
"24 серпня, в День незалежності України, на більшості ділянок відповідальності наших підрозділів обстрілів противника зафіксовано не було. У той же час, за минулу добу українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу майорських ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17. В результаті цієї провокації бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук у вівторок вранці.
У штабі ООС відзначили, що українські військовослужбовці повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
"З початку поточної доби, 25 серпня, в смугах відповідальності наших бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів і інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим тиші зберігається в повній мірі З початку поточної доби, 22 серпня, на всіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об'єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - підсумували в штабі ООС.