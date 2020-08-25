У штабі розповіли про ситуацію на Донбасі

Російські найманці за минулу добу один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Російські найманці за минулу добу один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військові не постраждали, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"24 серпня, в День незалежності України, на більшості ділянок відповідальності наших підрозділів обстрілів противника зафіксовано не було. У той же час, за минулу добу українськими військовослужбовцями задокументовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, поблизу майорських ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17. В результаті цієї провокації бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук у вівторок вранці.

У штабі ООС відзначили, що українські військовослужбовці повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"З початку поточної доби, 25 серпня, в смугах відповідальності наших бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів і інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим тиші зберігається в повній мірі З початку поточної доби, 22 серпня, на всіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об'єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - підсумували в штабі ООС.