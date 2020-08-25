В Україні оголошено штормове попередження: Київ під ударом

Над більшою територією України грозовий фронт, в зв'язку з цим синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

25 серпня в Україні очікуються сильні зливи, грози, посилення вітру до 15-20 м / с.

Негода накриє західні і північні області.

Синоптики оголосили штормове попередження, повідомляє Український гідрометцентр.

Над Києвом грозовий фронт, в зв'язку з цим синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки "Прогнозуються зливи протягом дня і вночі. Гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. Є 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів для ліквідації наслідків негоди", - йдеться в повідомленні "Київавтодору".

Водіїв і жителів міста просять бути обережними.

Нагадаємо, 26 і 27 серпня серпня дощовий фронт покине Україну, лише на заході пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі +13 ... + 15 °, вдень +25 ... + 27 °.