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Кличко: в столиці за добу 95 хворих на коронавірус

Кличко: в столиці за добу 95 хворих на коронавірус
Оновлено 14:17 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
У Києві вже 12 248 підтверджених випадків захворювання COVID-19, за добу - 95. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в Фейсбуці.

"Кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася за минулу добу на 95 осіб. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 174 киян", - зазначив він.

За словами мера, серед тих, хто захворіли 47 жінок у віці від 22 до 85 років, 42 людини у віці 19 до 82 років, 3 дівчинки від 5 до 17 років і 3 хлопчика від 6 до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Зокрема, одужали за минулу добу 54 пацієнта. Всього коронавірус подолали 3907 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 23, в Деснянському - 13 випадків, в Оболонському районі - 12.

Як повідомлялося, в Україні Станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110085 випадків COVID-19, з них за добу - 1670.

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Все по темі:

Виталий Кличко, Київ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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