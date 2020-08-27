Ляшко назвав три міста, які під загрозою спалаху COVID-19

На сьогодні Запоріжжя, Черкаси та Чернігів знаходяться під загрозою спалаху коронавірусу COVID-19.

Однак показників для посилення карантину ще немає.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, система охорони здоров'я з критеріями для посилення карантину більш-менш відображає дійсність.

Він зазначив, що медики паралельно відстежують показники, що вказують на динаміку, для з'ясування причин зростання захворюваності.

"І ми можемо попереджати регіони, де найбільш небезпечна ситуація і де буде наступний спалах. Зараз ми бачимо, що захворюваність може піднятися в Запоріжжі, вже пішла в Черкасах, пішов Чернігів. Тобто, немає ще показників для посилення карантинних обмежень, але є стійкі відсотки збільшення кількості випадків ", - додав Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків коронавірусної інфекції COVID-19. Так за минулу добу виявили ще 1 974 нових хворих. На сьогоднішній день число активних хворих становить 55 439. У лікарнях перебувають 6,5 тисячі пацієнтів з коронавірусом.