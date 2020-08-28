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Україна знову закрила кордони для іноземців

Україна знову закрила кордони для іноземців
Оновлено 09:01 Сьогодні Телеграф
Деякі категорії іноземних громадян все таки зможуть в'їхати в Україну.

Від сьогодні кордони на в'їзд іноземцям закриті до 28 вересня. Разом з тим деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в Україну.

Таке рішення прийнято на позачерговому засіданні Кабінету міністрів у четвер, 27 серпня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Раніше, 26 серпня, Кабмін ухвалив рішення про закриття кордону для іноземців з 29 серпня.

Так, з 00:00 28 серпня набула чинності відповідна постанова Кабінету міністрів. Воно буде діяти до 28 вересня.

Разом з тим кордони залишаться відкритими для іноземних громадян, які:

  • направляються по території України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
  • навчаються в навчальних закладах України;
  • проходять військову службу на території України;
  • є працівниками дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей або прибувають на запрошення Міністерства закордонних справ України;
  • є водіями і / або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
  • є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил України або прибувають на запрошення Міністерства оборони України.

Крім того, заборона не поширюється на іноземців, які є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них; іноземних громадян, які прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, і супроводжуючих їх осіб.

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Також в'їзд дозволили особам, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації і прибувають на лікування до закладів охорони здоров'я України.

  • 12 березня в Україні ввели карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції. Обмеження повинні були діяти до 23 квітня, але пізніше уряд їх продовжив.
  • Після завершення всеукраїнського карантину 11 травня і пом'якшення обмежувальних заходів, Кабмін ввів так званий адаптивний карантин. Це означає, що посилені обмеження будуть діяти тільки в тих регіонах, де є спалах захворювання.
  • Після чого продовжили карантин в Україні до 31 липня через погіршення ситуації з коронавірусом в країні.
  • У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні уряд прийняв рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинне зонування так само продовжать. Також прийнято рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня.
  • Український уряд зайнялося активізацією всіх сил для запобігання другої хвилі коронавірусного захворювання.
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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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