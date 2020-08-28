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Президент у Каневі відвідав могилу Кобзаря

Президент у Каневі відвідав могилу Кобзаря
22:40 Пт, 28 Серпень 2020 Телеграф Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський в Каневі Черкаської області вшанував пам'ять українського поета і художника Тараса Шевченка, а також загиблих бійців АТО. Про це повідомили в ОП.

Як розповіли в Офісі Президента, Зеленський відвідав Шевченківський національний заповідник, де розташований перший народний музей Шевченка - "Тарасова світлиця".

Глава держави також побував в парковому комплексі, закладеному поруч з могилою Кобзаря в 1960-х рр. З нагоди 100-річчя від дня смерті та 150-річчя від дня народження поета.

Президент вшанував пам'ять Кобзаря і поклав квіти до його могили. Він також поспілкувався з працівниками музею, які попросили доручити зрушити ряд важливих питань, зокрема ремонт цього і історичного музею.

Окремо вони подякували Главі держави за ініціативу "Великого будівництва" в області культури.

У Каневі Президент також вшанував пам'ять загиблих бійців АТО. Він поклав квіти до меморіалу пам'яті захисників України, що в центрі міста.

Фото: Володимир Зеленський в Каневі

Зеленський також ознайомився з проблемою незавершеного будівництва міського будинку культури в Каневі і доручив виділити кошти на добудову його першої черги. Як розповіли Президенту, будівництво будинку культури почалося ще в 1985 році, а потім, в 2003-2013 роках, недобуд періодично оновлювали. Під час останньої спроби реконструкції підрядники утеплили і обробили фасад, фойє і сходів всередині приміщення, було влаштовано зовнішні і внутрішні мережі, прикрашений зал на 700 місць.

Представник підрядника зазначив, що для завершення будівництва необхідно орієнтовно 240 млн, а для першої черги будівництва - 70 млн грн.

"Володимир Зеленський відповів, що ці кошти можна буде виділити прямий субвенцією і передати об'єкт на баланс обласної влади. У той же час після огляду приміщень, зокрема актового залу, Президент підкреслив, що всі роботи для здачі хоча б першої черги за бажанням можна завершити до кінця року ", - повідомили в Офісі Президента.

Раніше повідомлялося, що в програму "Велике будівництво" буде додана реконструкція мостів і мостових переходів по всій території країни.

Також повідомлялося, що в Кропивницькому президенту Володимиру Зеленському подарували диплом почесного майстра і іменний чорний пояс з традиційного карате.

Як повідомлялося, жителі Черкаської області зустрічали Президента Володимира Зеленського короваєм. Відео цієї зустрічі розмістила прес-секретар глави держави Юлія Мендель в мережі.

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Тарас Шевченко, Володимир Зеленський, Канів.

Автор:

Телеграф
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