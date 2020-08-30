Нардеп "Слуги народу" про розстріл автобуса під Харковом: Теракт повинен мати політичні наслідки

Терористичний акт, що стався в Харківській області, повинен мати політичні наслідки. З таким закликом виступив народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов.

"Група нелюдей зупинила серед білого дня автобус, по-звірячому розстріляла і побила бітами і палицями своїх опонентів. Запитайте себе, ви здивувалися цій новині? Будемо відверті - не дуже. Але це нормально для країни, в якій хочеться жити? Відповідь очевидна: немає , це ненормально ", - написав Ковальов на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп упевнений, що відсутність відповідної політичної реакції компрометує в першу чергу президента і партію "Слуга народу", як сформувала монобольшість у Раді.

"Кримінальні елементи діють настільки нахабно через абсолютну безкарність і імпотентність національної поліції, яку вже стільки років очолює Арсен Аваков", - зазначив він.

У зв'язку з цим, Ковальов звернувся до колег в парламенті.

"Друзі, ми повинні проявити одностайність і нарешті запустити справжню, а не фейковий реформу поліції. Аваков має піти. Для спокою на наших вулицях", - підсумував нардеп.

Як відомо, 27 серпня на трасі "Київ-Харків" розстріляли автобус з членами громадського руху "Патріоти - За Життя".

Причетних до події пізніше затримали в Красноградському районі Харківської області.