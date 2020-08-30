Штаб ООС: бойовики неодноразово порушували "тишу"

За минулі 24 години, з боку окупантів РФ було зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей. Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Вранці з боку тимчасово непідконтрольною Ужівка противник проводив інженерні роботи в напрямку українських позицій поблизу населеного пункту Водяне. А після обіду російсько-окупаційні війська провели неприцільно постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцеве.

Як зазначається, постріли були провокаційними, тому вогонь військові не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил за добу не було.

З початку поточної доби, 30 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Серед українських захисників немає військових втрат і поранень.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - підкреслюють в штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що з початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано два порушення досягнутих в рамках ТКГ 22 липня домовленостей.