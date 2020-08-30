Напад на автобус біля Харкова: заарештовано 15 підозрюваних, під будівлею суду чергує поліція

Київський районний суд Харкова заарештував до 25 жовтня без права застави 15 осіб, підозрюваних у нападі на автобус з активістами.

Про це повідомив представник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Київський райсуд Харкова задовольнив клопотання прокурора і обрав арешт до 25 жовтня без права на заставу для 15-ти підозрюваних. Попередній список у 14 осіб збільшився на двох осіб, які, за уточненими даними, затримані в п'ятницю", - зазначив Чубенко.

За його словами, засідання суду щодо обрання запобіжного заходу 16-му підозрюваному триває.

Раніше поліція поінформувала, що у будівлі суду зібралося близько 100 чоловік. Охорону громадського порядку здійснюють близько 250 поліцейських. Порушень зафіксовано не було.

Як відомо, 27 серпня на трасі "Київ-Харків" розстріляли автобус з членами громадського руху "Патріоти - За Життя". Причетних до події пізніше затримали в Красноградському районі Харківської області.