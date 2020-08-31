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Ситуація на Донбасі: штаб повідомив про проліт ворожого БПЛО

Ситуація на Донбасі: штаб повідомив про проліт ворожого БПЛО
07:30 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
За минулу добу зоні проведення ООС зафіксовано два порушення досягнутих в рамках ТКГ 22 липня домовленостей.

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували два порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Крім того, штаб повідомив про проліт ворожого БПЛО.

За інформацією прес-центру ООС, поблизу Мар'їнки терористи здійснили кілька пострілів із стрілецької зброї. Також на цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета бойовики дистанційно замінували місцевість однієї протипіхотній міною ПОМ-2. Крім того, на Приазов'ї був зафіксували проліт ворожого БПЛО. Засоби радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил вивели з ладу літальний апарат.

"Всі ці провокації супротивника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - заявили в штабі. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

З початку поточної доби штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків.

Нагадаємо, в День пам'яті захисників України Володимир Зеленський записав звернення, в якому зазначив, що цей день дуже важливий для історії незалежної України і "наша головна обов'язок нести всюди історію України, історію наших героїв".

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Все по темі:

Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли.

Автор:

Телеграф
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