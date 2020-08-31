У голови Львівської облради підтвердили коронавірус

У голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина підтвердили коронавірусну хворобу.

Про це він повідомив в своєму фейсбуці.

"У п'ятницю після обіду різко погіршилося самопочуття. Вирішив перестрахуватися і здав ПЛР тест. Результат розвіяв мої надії -" РНК вірусу SARS - CoV2 виявлена "", - написав Ганущин.

Глава облради зазначив, що "до такого повороту подій був готовий". Зараз він знаходиться на самоізоляції, відчуває себе "як при легкій застуді, яка сильно стомлює, як 10 км підтюпцем або з рюкзаком в горах".

"Попередив всіх, з ким контактував останні кілька днів. Дуже розраховую, що вас вірус обійде стороною", - написав він.

Як повідомлялося, в Чернівецькій області не знижуються темпи поширення коронавісної інфекції.

В Україні станом на ранок 31 серпня лабораторно підтвердили 121 215 випадків коронавірусною інфекції COVID-19. За минулу добу виявили ще 2 141 нового хворого. У Львівській області за минулу добу виявили 154 випадки.