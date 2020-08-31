Окупанти знову влаштували масштабні обшуки у кримських татар: фото

31 серпня Нижньогірському і Радянському районах Криму, а також в Судаку проходять обшуки в будинках кримських татар.
Про це повідомляється на сторінці правозахисної організації "Кримська солідарність" в Facebook.
Зокрема, російські силовики нагрянули в будинок журналіста організації, кореспондента "Грані.ру" Айдера Кадирова в Нижньогірському районі.
"У будинку на момент обшуку знаходяться дружина і четверо дітей. Молодшому 2,5 місяці, його передали бабусі, яка знаходиться поруч з будинком на вулиці. Проводити слідчі дії співробітники приїхали на двох машинах моделі" Газель "без розпізнавальних знаків", - йдеться в повідомленні.
Пізніше стало відомо, що Айдера Кадирова відвозять в так зване "управління ФСБ". У Радянському районі окупанти прийшли в будинок Енвера Томчі, батька двох неповнолітніх дітей.
У Сонячній долині (Судакський район) обшук проходить в будинку Айдера Аблякімова - співробітника МНС. Ще один обшук окупанти влаштували в Судаку в будинку активіста Рідвана Умерова, батька трьох неповнолітніх дітей.
"Біля будинку знаходяться три машини, серед яких автозак, у якому перебувають співробітники ОМОН", - пише "Кримська солідарність".
Як повідомлялося, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила доповідь генсека ООН про тортури людей в окупованому Криму. Так зазначається, що співробітники ФСБ РФ вдаються до тортур електричним струмом і побиттю з метою отримання свідчень.