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Окупанти знову влаштували масштабні обшуки у кримських татар: фото

Окупанти знову влаштували масштабні обшуки у кримських татар: фото
10:35 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
У Нижньогірському, Радянському районах Криму і Судаку силовики проводять обшуки в будинках кримських татар. Також обшук проходить в селі Розливи на вул. Сеітлер.

31 серпня Нижньогірському і Радянському районах Криму, а також в Судаку проходять обшуки в будинках кримських татар.

Про це повідомляється на сторінці правозахисної організації "Кримська солідарність" в Facebook.

Зокрема, російські силовики нагрянули в будинок журналіста організації, кореспондента "Грані.ру" Айдера Кадирова в Нижньогірському районі.

"У будинку на момент обшуку знаходяться дружина і четверо дітей. Молодшому 2,5 місяці, його передали бабусі, яка знаходиться поруч з будинком на вулиці. Проводити слідчі дії співробітники приїхали на двох машинах моделі" Газель "без розпізнавальних знаків", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що Айдера Кадирова відвозять в так зване "управління ФСБ". У Радянському районі окупанти прийшли в будинок Енвера Томчі, батька двох неповнолітніх дітей.

У Сонячній долині (Судакський район) обшук проходить в будинку Айдера Аблякімова - співробітника МНС. Ще один обшук окупанти влаштували в Судаку в будинку активіста Рідвана Умерова, батька трьох неповнолітніх дітей.

"Біля будинку знаходяться три машини, серед яких автозак, у якому перебувають співробітники ОМОН", - пише "Кримська солідарність".

Як повідомлялося, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила доповідь генсека ООН про тортури людей в окупованому Криму. Так зазначається, що співробітники ФСБ РФ вдаються до тортур електричним струмом і побиттю з метою отримання свідчень.

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ФСБ, Росія, Крим, Кримські татари, Обшуки, Татари.

Автор:

Телеграф
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