На кордонах з Угорщиною та Румунією утворилися величезні черги

На українсько-угорському та українсько-румунському кордонах в чергах стоять близько 500 автомобілів. Пробки утворилися на контрольно-пропускних пунктах "Тиса", "Лужники" і "Дякове" в понеділок, 31 серпня.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби на своїй сторінці в Facebook.
Зокрема, на кордоні України з Угорщиною на КПП очікують 230 авто: в "Тисі" - 110, "Лужанка" - 120.
На кордоні з Румунією в "Дякове" в черзі стоїть 200 авто.
При цьому на інших ділянках кордону черги відсутні.
Зазначається, що повільний пропуск пов'язаний з детальною перевіркою документів у зв'язку з карантином.
У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні уряд ухвалив рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинне зонування так само продовжать. Також ухвалили рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня.