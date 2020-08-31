Скачать
Понеділок, 31.08.2020
У президента відреагували на скандальну заяву Фокіна стосовно Донбасу
У президента відреагували на скандальну заяву Фокіна стосовно Донбасу
Новий навчальний рік: як будуть вчитися в різних карантинних зонах
Новий навчальний рік: як будуть вчитися в різних карантинних зонах
Шахтар і Динамо - в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI століття
Шахтар і Динамо - в топ-15 найбільш титулованих клубів XXI століття
23 роки тому загинула принцеса Діана: чому королева Єлизавета відреагувала лише через тиждень
23 роки тому загинула принцеса Діана: чому королева Єлизавета відреагувала лише через тиждень

На кордонах з Угорщиною та Румунією утворилися величезні черги

На кордонах з Угорщиною та Румунією утворилися величезні черги
Оновлено 16:14 Сьогодні Телеграф
На українсько-угорському та українсько-румунському кордонах на контрольно-пропускних пунктах Тиса, Лужники і Дяково 31 серпня в чергах стоять близько 500 автомобілів.

На українсько-угорському та українсько-румунському кордонах в чергах стоять близько 500 автомобілів. Пробки утворилися на контрольно-пропускних пунктах "Тиса", "Лужники" і "Дякове" в понеділок, 31 серпня.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, на кордоні України з Угорщиною на КПП очікують 230 авто: в "Тисі" - 110, "Лужанка" - 120.

На кордоні з Румунією в "Дякове" в черзі стоїть 200 авто.

При цьому на інших ділянках кордону черги відсутні.

Зазначається, що повільний пропуск пов'язаний з детальною перевіркою документів у зв'язку з карантином.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні уряд ухвалив рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинне зонування так само продовжать. Також ухвалили рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Румуния, "Кордон", ДПСУ, Угорщина.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Названо найкорисніший спосіб приготування картоплі
02 Якщо ослаблений імунітет: головні ознаки
03 Стильний Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition на нових зображеннях (Фото)
04 Лукашенко знову "засвітився" перед камерами з автоматом в руках (Фото)
05 Формула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Бельгії-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На кордонах з Угорщиною та Румунією утворилися величезні черги
На кордонах з Угорщиною та Румунією утворилися величезні черги
Зеленський звернувся до нардепів: Розслаблятися рано
Зеленський звернувся до нардепів: Розслаблятися рано
Вибори й протести в Білорусі: країни Балтії ввели персональні санкції
Вибори й протести в Білорусі: країни Балтії ввели персональні санкції
31 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
31 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся