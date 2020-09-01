Трагедія в Черкасах: вагітна жінка вбила подругу за борги по комуналці

У Черкасах поліцейські затримали вагітну жінку, яка під час конфлікту вбила ножем свою 28-річну подругу.

Про це напередодні повідомило регіональне управління Нацполіціі.

Встановлено, що конфлікт стався в ніч на 30 серпня. Жінки вирішили з'ясувати, чому одна з них не заплатила за комунальні рахунки в той час, коли вони жили під одним дахом.

"На зустріч 30-річна вагітна мешканка Черкас прийшла з ножем і не стала розбиратися словами. Під час сутички жінка нанесла удар в серце 28-річної подруг. Через кілька хвилин поранена жінка померла", - йдеться в повідомленні.

Момент бійки і смерті жінки зафіксували камери спостереження.

Вбивцю затримали відразу. Слідчі порушили кримінальну виробництво за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України). Вагітній жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.