У Полтаві дівчата влаштували жорстоку бійку (Відео 18+)

У Полтаві троє дівчат влаштували жорстоку бійку після відвідування караоке-бару

На відео видно, що дві дівчини лежать на землі, а розборонить їх намагаються хлопці, які відразу відволікаються на свій конфлікт.

Після чого одна з дівчат сідає на подругу зверху і б'є кулаками в голову. Раптом підбігає ще одна представниця слабкої статі і починає бити жертву ногами по голові.

За даним фактом слідчими порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство вчинене групою осіб) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років, - заявили в ГУ НП в Полтавській області. У поліції додали, що поки жодної заяви з приводу бійки не надходило.

Увага, на відео присутні сцени насильства і ненормативна лексика! Відео 18+