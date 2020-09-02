Окупанти на Донбасі порушували перемир'я на трьох ділянках фронту

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі терористи тричі порушували перемир'я.

Російські найманці за минулу добу тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 01 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в ранковій зведенні на сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук в середу.

Зокрема, в районі Водяного зафіксовано вогневу активність найманців зі стрілецької зброї і АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорське, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета і Мар'їнки, де зазначено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.

"З початку поточної доби, 02 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної озброєної провокації або обстрілу", - додали в штабі.

Нагадаємо, в День пам'яті захисників України Володимир Зеленський записав звернення, в якому зазначив, що цей день дуже важливий для історії незалежної України і "наша головна обов'язок нести всюди історію України, історію наших героїв".