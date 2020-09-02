День Одеси: Зеленський з Філімоновим записали відео

Володимир Зеленський в день міста Одеси поділився відео з Олегом Філімоновим.

Президент України Володимир Зеленський поділився в соцмережах відео з кандидатом в мери Одеси від пропрезидентської політичної сили "Слуга народу", гумористом Олегом Філімонова.

"В Одесі завжди тепло і красиво, це місто розумних і талановитих людей, куди завжди повертаєшся, як додому. З днем народження, наша перлина біля моря!" - підписав Президент відео.

На відео Зеленський привітав Одесу "з Днем народження".

"Я знаю, що мене завжди запрошують до Одеси. Ви знаєте, в цьому році я не зможу бути там 2 вересня. Але я знаю, що буде Олег, точно", - додав Глава держави.

"Я хочу привітати Одесу ... Ми хочемо міняти Україну, ми хочемо міняти Одесу. Але ні в якому разі змінювати людей, внутрішню красу цих людей", - звернувся Президент російською мовою.

Нагадаємо, Олег Філімонов став кандидатом на пост міського голови Одеси від "Слуги народу".