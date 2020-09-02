У Житомирі через необережне поводження зі зброєю загинув курсант

Через необережне поводження зі зброєю загинув курсант Житомирського військового інституту ім. Королева.

Курсант Житомирського військового інституту ім. Королева загинув в результаті необережного поводження зі зброєю.

Про це повідомив військовий інститут на своєму сайті.

"З великим сумом повідомляємо, що 01.09.2020 курсант набору 2020 року Хоровський Максим Андрійович загинув в результаті необережного поводження зі зброєю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що причини і обставини події вивчають представники Військової служби правопорядку Збройних сил України, Військової прокуратури Житомирського гарнізону та Національної поліції.

За інформацією телеканалу C-TV, трагедія сталася під час навчань. Хлопцеві на полігоні видали зброю для тренувань, а він пішов з ним в туалет і застрелився.

Як повідомлялося, 25 серпня на Донбасі загинув український військовий. Причиною назвали необережне поводження зі зброєю.

13 серпня повідомлялося, що на Донбасі через необережне поводження зі зброєю під час бойового завдання загинув український розвідник. Офіційна причина загибелі - необережне поводження зі зброєю.

Крім того, 13 серпня в Донецькій області в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення.