Штаб ООС: На Донбасі зафіксовано один постріл

Російські найманці за минулу добу один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військові не постраждали, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 02 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Неприцільними пострілами з підствольного гранатомета противник намагався спровокувати наших воїнів на ділянці фронту поблизу Мар'їнки. Військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали . бойових втрат, в результаті ворожого пострілу, немає ", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук в четвер вранці.

У штабі ООС відзначили, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

"З початку поточної доби, 03 вересня, в смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Режим тиші зберігається в повній мірі", - підкреслили в штабі ООС.

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об'єднаних сил і інших складових сил оборони локалізують масштабні лісові і степові пожежі на Луганщині.

"У районі Станиці Луганській вогнем охоплено понад двісті гектарів лісостепу, в районі населеного пункту Лобачеве пожежа займає площу близько 950 гектарів", - відзначили в штабі ООС.

До боротьби з вогнем на Луганщині притягнуто майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів ЗСУ та ГСЧС. У населених пунктах Зайцеве і Новолуганське пожежа вже ліквідована.

"Під час гасіння пожежі, двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали термічні опіки. Їм надано першу медичну допомогу та їх доставили в військових медичних установ. Стан здоров'я обох воїнів - задовільний", - підсумували в штабі ООС.