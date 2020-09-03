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Лісові пожежі: села евакуюють, сильний вітер заважає локалізувати вогонь

Лісові пожежі: села евакуюють, сильний вітер заважає локалізувати вогонь
11:35 Сьогодні Телеграф
2 вересня двоє військовослужбовців отримали термічні опіки під час гасіння лісових пожеж в Луганській області.

У Луганській області ліквідовано 16 пожеж, загинула одна людина і двоє людей з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовані, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 ч. 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. В результаті пожежі загинула одна людина і двоє людей з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовані. Вогнем знищено 13 закинутих житлових будинків. Триває гасіння 6 вогнищ пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 га в Кремінському, Новоайдарському та Станіч-Луганському районах ", - йдеться у зведенні, опублікованій на офіційному сайті ДСНС в четвер вранці.

До гасіння пожеж задіяно 378 осіб і 68 одиниць техніки ДСНС.

"З метою надання допомоги в гасінні лісових пожеж на території Луганської області від ДСНС додатково залучено 135 чол і 27 од. Техніки з Донецької, Дніпропетровської, Полтавської областей", - підсумували в ДСНС.

У Харківській області через пожежу на території Дворічанського лісництва знищено вогнем 22 будинки, відселені 33 людини і через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 людина, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"2 вересня в 12 год. 54 хв. Поблизу с. Гороб'ївка Дворічанського району виникла пожежа в лісовому масиві. Близько 15 год. Через сильний поривчастий вітер (до 15 м / с) змінних напрямків пожежа набула подальшого розповсюдження в напрямку населених пунктів Гороб'ївка і Гряниківка. В внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселені 33 людини і через отруєння продуктами горіння за медичною допомогою звернулася 1 людина, - йдеться у зведенні, опублікованій на офіційному сайті ДСНС в четвер вранці.

Загальна площа пройдена вогнем орієнтовно становить 500 га, з них 100 га верхового пожежі.

"Станом на 7 ч. 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб'ївка і Гряниківка ліквідовані, триває гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 га", - підсумували в ГСЧС. До гасіння залучено 395 осіб та 61 одиниця техніки, з них від ГСЧС 215 чоловік особового складу та 49 одиниць техніки в тому числі 2 пожежних літаки і 1 вертоліт.

Пожежі в Україні

На Луганщині горить суха трава на площі близько 90 га. Про це йдеться в вечірньому зведенні прес-центру ОС.

З села Гороб'ївка Дворічанського району на Харківщині через масштабної лісової пожежі евакуюють жителів.

Про це повідомили в Дворічанської районної державної адміністрації.

Денис Шмигаль доручив віце-прем'єр-міністру Олексію Рєзникову, главі МВС Арсену Авакову, міністру оборони Андрію Тарану і міністру соцполітики Марині Лазебний вилетіти на місця пожеж на Луганщині та Харківщині.

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Все по темі:

Луганщина, ДСНС, Пожежа.

Автор:

Телеграф
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