В кафе під Києвом невідомі влаштували стрілянину: поранено трьох людей

У місті Українка, що на Обухівщині, група невідомих приїхала в місцеве кафе з Києва і влаштувала там стрілянину.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Про стрілянину повідомив небайдужий громадянин.
За вказаною адресою прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво Обухівського відділу поліції. Однак працівники кафе зробили все, щоб прибрати речові докази з місця події, зокрема - зібрали всі гільзи.
Відомо, що після інциденту в лікарню звернулися троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них потім зник. Всі вони отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським відмовилися.
За даним фактом відкрили два кримінальні провадження у ч.4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу. Поліцейські провели два обшуки по отриманню відеозаписів з кафе.
Зараз тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання осіб, причетних до стрілянини.