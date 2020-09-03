В кафе під Києвом невідомі влаштували стрілянину: поранено трьох людей

У місті Українка Київської області на території кафе невідомі влаштували стрілянину.

У місті Українка, що на Обухівщині, група невідомих приїхала в місцеве кафе з Києва і влаштувала там стрілянину.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Про стрілянину повідомив небайдужий громадянин.

За вказаною адресою прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво Обухівського відділу поліції. Однак працівники кафе зробили все, щоб прибрати речові докази з місця події, зокрема - зібрали всі гільзи.

Відомо, що після інциденту в лікарню звернулися троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них потім зник. Всі вони отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським відмовилися.

За даним фактом відкрили два кримінальні провадження у ч.4 ст. 296 (хуліганство) і за ст. 396 (приховування злочину) Кримінального кодексу. Поліцейські провели два обшуки по отриманню відеозаписів з кафе.

Зараз тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення і затримання осіб, причетних до стрілянини.