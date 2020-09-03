У Києві на коронавірус захворіли ще 280 осіб

За минулу добу захворювання на коронавірус виявили у 280 киян, 26 з них - діти.

Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За добу вірус виявили у 280 осіб. 26 з них - діти.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Телеграм-каналі.

"4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 222 киян", - повідомив він.

За його даними, на сьогодні в столиці вже 14158 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Захворіли:

142 жінки у віці від 18 до 87 років

112 людини у віці від 18 до 81 років

17 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 9 хлопчиків від 2 років до 12.

Захворіли в тому числі і 14 медиків.

"У лікарні столиці потрапили 34 пацієнта. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 103 людини. Всього коронавірус подолали 4553 жителя Києва", - написав мер.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 73. У Солом'янському - 35. У Деснянському районі - 34 випадки.

"Загроза - не примарна. І запобігти її можна тільки дотримуючись необхідні правила безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!", - закликав міський голова.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок четверга, 3 вересня, зафіксований черговий антирекорд: 54 померлих від Covid-19 за добу. При цьому на ранок четверга виявлено 2 430 інфікованих за добу, 859 людей із кількості раніше хворих видужали.