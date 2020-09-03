Масштабні пожежі на Луганщині: військовий експерт назвав головну загрозу для регіону

Пожежі на Луганщині які зараз охопили регіон, в майбутньому загрожують йому несподіваними вибухами на мінних полях. Такий прогноз зробив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу "Україна 24".

На думку Жданова, причиною пожеж швидше за все не є диверсія. "Диверсія навряд чи, тому що пожежі мають масовий характер, і погодні умови сприяють поширенню вогню. Спочатку пожежа могла бути підпалом, в тому числі свідомим.

Зараз вже ми з вами ліквідуємо наслідки ", - сказав експерт. За його словами, є істотна загроза безпеці.

"Наближення Збройних сил до мінних полях - дуже небезпечно, можуть статися несподівані вибухи, і не дає можливості працювати пожежником. Ті міни, що не вибухнуть від пожежі або завдяки конструктивним особливостям, переходять в розряд таких, які не можна розмінувати.

Їх треба буде після виявлення підривати на місці, і це створить додаткові труднощі. Там, де ділянка підлягає просто розмінування, треба буде ретельно досліджувати ", - сказав Жданов. Тому, за його словами, українські мінні поля треба буде мінувати заново.

"Ті мінні поля, встановлені в" сірій зоні "Збройними силами України, вимагатимуть того ж самого - ретельного розмінування та ліквідації тих хв, які вийшли з ладу, і установки нових", - сказав Жданов, додаючи, що військові і рятувальники повинні будь-якими способами сповіщати місцеве населення про небезпеку через ЗМІ, розповсюдження листівок, під час особистого спілкування.

Ситуація з пожежами в Україні

2 вересня в Луганській області було зафіксовано 24 вогнища загоряння сухої трави на площі близько 1,2 тис. Гектарів.

Станом на 11:00 3 вересня через 6 вогнищ пожеж сухої трави та лісових насаджень, на яких проводилося гасіння вогню, ліквідовано 3 осередки (поблизу с. Бараниківка Кремінського району, поблизу с. Геївка Станично-Луганського району та в Трьохізбенського лісництві).

Триває гасіння 3 вогнищ, з яких локалізовано один осередок в Станично-Луганському районі (між с. Болотене і смт Станиця Луганська).

В результаті масштабних пожеж на Луганщині постраждали двоє військовослужбовців Збройних сил України, їх госпіталізували.