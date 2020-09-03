Скачать
Четвер, 03.09.2020
Лукашенко відреагував на отруєння Навального
Лукашенко відреагував на отруєння Навального
У Києві на коронавірус захворіли ще 280 осіб
У Києві на коронавірус захворіли ще 280 осіб
Ястремська покинула US Open 2020 (Відео)
Ястремська покинула US Open 2020 (Відео)
Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи
Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи

Масштабні пожежі на Луганщині: військовий експерт назвав головну загрозу для регіону

Масштабні пожежі на Луганщині: військовий експерт назвав головну загрозу для регіону
Оновлено 16:53 Сьогодні Телеграф Фото: ДСНС
Пожежі на Луганщині які зараз охопили регіон, в майбутньому загрожують йому несподіваними вибухами на мінних полях. Такий прогноз зробив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу "Україна 24".

На думку Жданова, причиною пожеж швидше за все не є диверсія. "Диверсія навряд чи, тому що пожежі мають масовий характер, і погодні умови сприяють поширенню вогню. Спочатку пожежа могла бути підпалом, в тому числі свідомим.

Зараз вже ми з вами ліквідуємо наслідки ", - сказав експерт. За його словами, є істотна загроза безпеці.

"Наближення Збройних сил до мінних полях - дуже небезпечно, можуть статися несподівані вибухи, і не дає можливості працювати пожежником. Ті міни, що не вибухнуть від пожежі або завдяки конструктивним особливостям, переходять в розряд таких, які не можна розмінувати.

Їх треба буде після виявлення підривати на місці, і це створить додаткові труднощі. Там, де ділянка підлягає просто розмінування, треба буде ретельно досліджувати ", - сказав Жданов. Тому, за його словами, українські мінні поля треба буде мінувати заново.

"Ті мінні поля, встановлені в" сірій зоні "Збройними силами України, вимагатимуть того ж самого - ретельного розмінування та ліквідації тих хв, які вийшли з ладу, і установки нових", - сказав Жданов, додаючи, що військові і рятувальники повинні будь-якими способами сповіщати місцеве населення про небезпеку через ЗМІ, розповсюдження листівок, під час особистого спілкування.

Ситуація з пожежами в Україні

2 вересня в Луганській області було зафіксовано 24 вогнища загоряння сухої трави на площі близько 1,2 тис. Гектарів.

Станом на 11:00 3 вересня через 6 вогнищ пожеж сухої трави та лісових насаджень, на яких проводилося гасіння вогню, ліквідовано 3 осередки (поблизу с. Бараниківка Кремінського району, поблизу с. Геївка Станично-Луганського району та в Трьохізбенського лісництві).

Триває гасіння 3 вогнищ, з яких локалізовано один осередок в Станично-Луганському районі (між с. Болотене і смт Станиця Луганська).

В результаті масштабних пожеж на Луганщині постраждали двоє військовослужбовців Збройних сил України, їх госпіталізували.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ДСНС.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція прес-конференції Шевченка (Відео)
02 Спека спаде: в Україну йдуть похолодання і дощі
03 На згадку про Чедвіка Боузмана: художник намалював портрет зірки двома квітками (Відео)
04 Офіційно: Динамо віддало гравця в Шахтар
05 Курс валют на 3 вересня: долар знову подорожчав, а євро - впав в ціні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Святкування Дня міста: Степанов прогнозує спалах COVID-19 в Одесі
Святкування Дня міста: Степанов прогнозує спалах COVID-19 в Одесі
Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади
Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади
В кафе під Києвом невідомі влаштували стрілянину: поранено трьох людей
В кафе під Києвом невідомі влаштували стрілянину: поранено трьох людей
&quot;Можуть допомогти створити стабільність&quot;: Принц Гаррі і Меган Маркл уклали контракт із Netflix
"Можуть допомогти створити стабільність": Принц Гаррі і Меган Маркл уклали контракт із Netflix
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся