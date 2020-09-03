У Запорізькій області невідомі розстріляли мікроавтобус

Пізно увечері 2 вересня 2020 приблизно в 20 км від Мелітополя Запорізької області розстріляли мікроавтобус.

Біля Мелітополя (Запорізька область) невідомі обстріляли мікроавтобус Ford. В результаті обстрілу постраждав водій транспорту.

Про це повідомили в прес-службі поліції області.

Пригода сталася вчора приблизно о 23:00.

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"На трасі невідомі особи з вогнепальної зброї відкрили вогонь по мікроавтобусу Ford", - повідомили в прес-службі.

В результаті стрілянини постраждали водій мікроавтобуса, чоловік 1993 року народження, житель міста Маріуполь.

У поліції повідомили, що вирішується питання по праву кваліфікації

Нагадаємо, в Харківській області невідомі скоїли напад на мікроавтобус, після чого зникли з місця події. Правоохоронці розшукали і затримали всіх підозрюваних в нападі. В результаті нападу постраждали чотири людини.