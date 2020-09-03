Пожежі на Харківщині: до ліквідації залучили 200 військовослужбовців

До гасіння пожеж, що виникли на Харківщині, були залучені 200 військовослужбовців, близько 100 з яких до цих пір знаходяться в осередках спалаху. Про це повідомили в ЗСУ.

"Зі вступом інформації про виникнення пожежі в лісовому масиві поблизу однієї з військових частин, розташованих в Харківській області, до місця події було направлено особовий склад та спеціальна техніка, які відразу приступили до гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до гасіння були залучені військовослужбовці 92 окремої механізованої бригади Сухопутних Військ ЗСУ та пожежні взводу інших частин Чугуївського гарнізону.

"В цілому військовими залучено 4 пожежні машини та понад 200 військовослужбовців.

Весь час захисники працювали пліч-о-пліч з пожежними ГСЧС і небайдужими активістами ", - додали в повідомленні.

На даний момент близько 100 бійців бригади продовжують працювати в окремих осередках займання, щоб не допустити поширення вогню

Пожежі в Україні

Площа пожежі на території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка Харківської області збільшилася з 400 га до 500 га.

На Луганщині горить суха трава на площі близько 90 га. Про це йдеться в вечірньому зведенні прес-центру ОС.

З села Гороб'ївка Дворічанського району на Харківщині через масштабної лісової пожежі евакуюють жителів. Про це повідомили в Дворічанської районної державної адміністрації.

Денис Шмигаль доручив віце-прем'єр-міністру Олексію Рєзникову, главі МВС Арсену Авакову, міністру оборони Андрію Тарану і міністру соцполітики Марині Лазебний вилетіти на місця пожеж на Луганщині та Харківщині.