Скачать
Четвер, 03.09.2020
Лукашенко відреагував на отруєння Навального
Лукашенко відреагував на отруєння Навального
У Києві на коронавірус захворіли ще 280 осіб
У Києві на коронавірус захворіли ще 280 осіб
Костюк - про вихід у третій раунд US Open 2020
Костюк - про вихід у третій раунд US Open 2020
Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи
Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи

Пожежі на Харківщині: до ліквідації залучили 200 військовослужбовців

Пожежі на Харківщині: до ліквідації залучили 200 військовослужбовців
19:19 Сьогодні Телеграф Фото: ДСНС
До гасіння пожеж, що виникли на Харківщині, були залучені 200 військовослужбовців, близько 100 з яких до цих пір знаходяться в осередках спалаху. Про це повідомили в ЗСУ.

"Зі вступом інформації про виникнення пожежі в лісовому масиві поблизу однієї з військових частин, розташованих в Харківській області, до місця події було направлено особовий склад та спеціальна техніка, які відразу приступили до гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до гасіння були залучені військовослужбовці 92 окремої механізованої бригади Сухопутних Військ ЗСУ та пожежні взводу інших частин Чугуївського гарнізону.

"В цілому військовими залучено 4 пожежні машини та понад 200 військовослужбовців.

Весь час захисники працювали пліч-о-пліч з пожежними ГСЧС і небайдужими активістами ", - додали в повідомленні.

На даний момент близько 100 бійців бригади продовжують працювати в окремих осередках займання, щоб не допустити поширення вогню

Пожежі в Україні

Площа пожежі на території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка Харківської області збільшилася з 400 га до 500 га.

На Луганщині горить суха трава на площі близько 90 га. Про це йдеться в вечірньому зведенні прес-центру ОС.

З села Гороб'ївка Дворічанського району на Харківщині через масштабної лісової пожежі евакуюють жителів. Про це повідомили в Дворічанської районної державної адміністрації.

Денис Шмигаль доручив віце-прем'єр-міністру Олексію Рєзникову, главі МВС Арсену Авакову, міністру оборони Андрію Тарану і міністру соцполітики Марині Лазебний вилетіти на місця пожеж на Луганщині та Харківщині.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ДСНС, ЗСУ, Пожежа, Харків.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи
02 Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція прес-конференції Шевченка (Відео)
03 Спека спаде: в Україну йдуть похолодання і дощі
04 Лукашенко відреагував на отруєння Навального
05 Гарячі знімки: Демі Роуз похвалилася формами у відвертому купальнику
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Святкування Дня міста: Степанов прогнозує спалах COVID-19 в Одесі
Святкування Дня міста: Степанов прогнозує спалах COVID-19 в Одесі
Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади
Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади
Пожежі на Харківщині: до ліквідації залучили 200 військовослужбовців
Пожежі на Харківщині: до ліквідації залучили 200 військовослужбовців
&quot;Можуть допомогти створити стабільність&quot;: Принц Гаррі і Меган Маркл уклали контракт із Netflix
"Можуть допомогти створити стабільність": Принц Гаррі і Меган Маркл уклали контракт із Netflix
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся