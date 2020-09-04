На Донбасі "тиша" - противник вогонь не відкривав

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

У четвер, 3 вересня, російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці штабу ООС в Фейсбуці в п'ятницю.

"За минулу добу, 3 вересня, по всій лінії фронту спостерігалася тиша. Фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було", - йдеться в ранковій зведенні.

У штабі зазначили, що режим тиші зберігається і з початку поточної доби, 4 вересня.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає. Наші військові продовжують виконувати поставлені завдання і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - сказано в повідомленні.