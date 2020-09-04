В Умані у шести хасидів-паломників виявили коронавірус

Місцева влада закликає паломників проходити тестування на COVID-19.

В Умані у шести хасидів діагностували Коронавірусние інфекцію COVID-19.

Про це заявив мер міста Олександр Цебрій, передає PavlovskyNews в п'ятницю, 4 вересня.

У міській лікарні є тільки 14 ліжок для хворих на коронавірус, а вже лікуються 18 чоловік. Для розміщення заражених довелося шукати додаткові можливості. Цебрій закликав усіх прочан проходити тестування.

Всі хасиди, які прибули в місто, повинні пройти тестування на COVID-19 в приватних клініках Умані за свій рахунок, каже міський голова і додає, що поки з виконанням цієї вимоги проблем немає. Мер також зазначив, що зараз всі прийняті в Умані заходи дозволяють тримати ситуацію під контролем і зберігати спокій у городян.

Як повідомлялося, в Умані з 15 до 21 вересня 2020 року посилять карантин на час паломництва хасидів.

Крім того, в Умані розробляють правила карантину для хасидів. На цьому тижні місцева поліція перейшла на посилений режим.

Нагадаємо, у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні уряд прийняв рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинні зонування так само продовжать. Також прийнято рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня.

Станом на ранок 4 вересня в Україні зареєстровано 130 951 випадків коронавірусної інфекції СOVID-19. За 3 вересня встановлений черговий антирекорд - захворіли 2 723 людини.