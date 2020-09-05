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Штаб ООС: бойовики один раз порушили "тишу"

Штаб ООС: бойовики один раз порушили "тишу"
Оновлено 09:23 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою підрозділами зі складу ОС, за минулу добу зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню. Про це повідомили в штабі ООС

"За минулу добу, 4 вересня, був зафіксований один факт порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Авдіївка противник зробив одиночні постріли з гранатометів і кілька коротких черг - зі стрілецької зброї. На провокації ворога наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень, в результаті ворожих пострілів серед особового складу Об'єднаних сил немає ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку поточної доби, 5 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки. Також в районі проведення операції належним чином виконують завдання і інші підрозділи Об'єднаних сил. Зокрема, зараз йде ліквідація пожеж. Підрозділи ЗСУ спільно з пожежними ГСЧС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Лопаскине, Трьохізбенка, Новгородське та Красногорівка. До ліквідації пожеж залучено необхідну кількість техніки і особового складу ", - повідомили в ВЗГ.

Додається, що в прифронтових районах саперами Об'єднаних сил знешкоджено понад 10 гектарів території, знайдено і передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

"Крім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 11 будинків. Ще в дев'яти об'єктах роботи тривають. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українським воїнам ", - відзначили в ВЗГ.

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ЗСУ, ООС, Україна.

Автор:

Телеграф
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