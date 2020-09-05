УЗ припиняє брати пасажирів у Тернополі

У зв'язку з введенням Тернополя в "червону" зону карантину, не дозволятиметься посадка пасажирів на цій станції. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Буде тимчасово скасована посадка пасажирів на станції Тернопіль (дозволена тільки висадка пасажирів)", - йдеться в повідомленні.

Також зі станції не будуть продаватися квитки на потяги:

№21 / 22 Харків-Трускавець;

№12 / 11 Одеса - Львів;

№81 / 82 Київ - Ужгород;

№49 / 50 Київ - Трускавець;

№136 / 135 Снятин - Одеса - Чернівці,

№108 / 107 Одеса - Ужгород;

№110 / 109 Львів - Херсон;

№41 / 42 Дніпро - Трускавець;

№715 / 716 Київ - Львів.

Як повідомляється, пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки в залізничних касах або через офіційний сайт Укрзалізниці та отримати 100% відшкодування їх вартості.

Також з 00:01 7 вересня на станціях Острог і Радивилів відновлюється посадка і висадка пасажирів.

Раніше, в Києві, для дітей від 4 до 7 років знову став доступним дитячий сад в онлайн форматі, який був створений в умовах карантину. Безкоштовні заняття почалися з 3 вересня.