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УЗ припиняє брати пасажирів у Тернополі

УЗ припиняє брати пасажирів у Тернополі
Оновлено 10:09 Сьогодні Телеграф
У зв'язку з введенням Тернополя в "червону" зону карантину, не дозволятиметься посадка пасажирів на цій станції. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Буде тимчасово скасована посадка пасажирів на станції Тернопіль (дозволена тільки висадка пасажирів)", - йдеться в повідомленні.

Також зі станції не будуть продаватися квитки на потяги:

  • №21 / 22 Харків-Трускавець;
  • №12 / 11 Одеса - Львів;
  • №81 / 82 Київ - Ужгород;
  • №49 / 50 Київ - Трускавець;
  • №136 / 135 Снятин - Одеса - Чернівці,
  • №108 / 107 Одеса - Ужгород;
  • №110 / 109 Львів - Херсон;
  • №41 / 42 Дніпро - Трускавець;
  • №715 / 716 Київ - Львів.

Як повідомляється, пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки в залізничних касах або через офіційний сайт Укрзалізниці та отримати 100% відшкодування їх вартості.

Також з 00:01 7 вересня на станціях Острог і Радивилів відновлюється посадка і висадка пасажирів.

Раніше, в Києві, для дітей від 4 до 7 років знову став доступним дитячий сад в онлайн форматі, який був створений в умовах карантину. Безкоштовні заняття почалися з 3 вересня.

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Все по темі:

Укрзалізниця, УЗ, Тернопіль.

Автор:

Телеграф
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