УЗ припиняє брати пасажирів у Тернополі

"Буде тимчасово скасована посадка пасажирів на станції Тернопіль (дозволена тільки висадка пасажирів)", - йдеться в повідомленні.
Також зі станції не будуть продаватися квитки на потяги:
Як повідомляється, пасажири, які відмовляються від поїздки, зможуть повернути квитки в залізничних касах або через офіційний сайт Укрзалізниці та отримати 100% відшкодування їх вартості.
Також з 00:01 7 вересня на станціях Острог і Радивилів відновлюється посадка і висадка пасажирів.
Раніше, в Києві, для дітей від 4 до 7 років знову став доступним дитячий сад в онлайн форматі, який був створений в умовах карантину. Безкоштовні заняття почалися з 3 вересня.