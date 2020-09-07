Ситуація на фронті загострилася: окупанти відкрили прицільний вогонь, загинув український військовий

В умовах перемир'я терористи обстріляли позиції українських військових.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил загострилася.

Про це повідомляє в прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020. Чергами з автоматичної станкового гранатомета ворог обстріляв позиції українських захисників поблизу Красногоровки. В результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Воїну вчасно надали медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу.

На іншій ділянці фронту противник відкрив прицільний вогонь зі стрілецької зброї по нашим захисникам неподалік Причепилівка, що на Луганщині. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув. За минулу добу російські окупаційні війська двічі здійснили і провокаційні постріли з підствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки ", - сказано в повідомленні.

З початку поточної доби, 7 вересня, штаб не фіксував обстрілів з боку бойовиків.

Як повідомлялося, двоє українських військовослужбовців в Донецькій області загинули після вибуху невідомого вибухового пристрою. Також повідомлялося, що збройні формування РФ на 42-й день повного і всеосяжного режиму припинення вогню обстріляли українські позиції, внаслідок чого поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.

У районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, внаслідок чого двоє військовослужбовців отримали поранення. Таким чином, 6 вересня в зоні ООС загинули троє військовослужбовців, і ще троє отримали поранення.

Як стало відомо, пізно увечері 6 вересня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим через загострення на Донбасі.