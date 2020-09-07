Жахливе ДТП в Запорізькій області: двоє людей загинули в палаючій машині, ще п'ятеро постраждали

В результаті зіткнення двох автомобілів під Степногірськом Запорізької області один з них загорівся, двоє людей загинули, п'ятеро отримали травми. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Запорізькій області.

"5 вересня близько 16-ї години в поліцію надійшло повідомлення про ДТП поблизу селища міського типу Степногірськ: сталося зіткнення двох автомобілів Mazda CX і Daewoo. У результаті аварії автомобіль Daewoo загорівся, що стало причиною смерті водія 1993 року народження і пасажира 1995 року народження", - йдеться в повідомленні.

39-річний водій автомобіля Mazda CX 1981 року і чотири його пасажири - 26-річна жінка і троє дітей: хлопчик 2010 року народження та дві дівчинки 2008 і 2019 років народження госпіталізовано в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості, додали в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Транспортні засоби вилучені. Водій Mazda CX затриманий в порядку ст. 208 КПК України.