Під землею сотні шахтарів: в Кривому Розі гірники оголосили підземний протест

Шахтарі вимагають підвищити зарплату і звільнити менеджмент.

393 шахтаря в Кривому Розі оголосили підземний протест.

Вони вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці. Про це повідомляє голова Незалежної профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець в Facebook.

За словами Волинця, протестують 90 гірників шахти "Гвардійська", 60 гірників шахти "Тернівська", 214 гірників шахти "Батьківщина" і 29 гірників шахти "Жовтнева". Останні вимагають збільшення зарплат і поліпшення умов праці вже шосту добу. Також серед вимог - повернення пільгового стажу та припинення порушень при атестації.

Інші підприємства Кривого Рогу повідомили про готовність підтримати колег підземними та наземними мітингами.

Шахта Тернівська зупинила роботу о 7:00. Адміністрація не пустила в шахту першу зміну - все працівники обіцяють вийти на протест на площу біля адмінбудинку КЗРК.

Як повідомлялося, у Львівській області гірники шахти "Надія" влаштували страйк під землею, вимагаючи виплатити їм заборгованість із зарплати.