Перемир'я на Донбасі: двоє військових підірвалися на міні

Українські бійці залишилися живі, але отримали поранення, їх терміново госпіталізували.

У зоні проведення операції Об'єднаних сил 8 серпня підірвалися двоє українських військових. Українські захисники підірвалися на протипіхотній міні в Донецькій області, повідомляє оперативно-тактична угруповання "Схід".

"Обом українським воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров'я задовільний", - повідомили в угрупованні "Схід".

На місці підриву військових працюють керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України. Це вказує на те, що інцидент стався на підконтрольній нашим військовим території.

Як повідомлялося, двоє українських військовослужбовців в Донецькій області загинули після вибуху невідомого вибухового пристрою. Також повідомлялося, що збройні формування РФ на 42-й день повного і всеосяжного режиму припинення вогню обстріляли українські позиції, внаслідок чого поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.

У районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, внаслідок чого двоє військовослужбовців отримали поранення. Таким чином, 6 вересня в зоні ООС загинули троє військовослужбовців, і ще троє отримали поранення.