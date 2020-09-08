На Тернопільщині понад 240 шкіл перейшли на онлайн навчання

На Тернопільщині з більш ніж 800 шкіл в більш 240 навчання проходить онлайн. Про це повідомляють в ОДА.

"Всі навчальні заклади в районах" червоної "епідемічної зони, крім Тернополя, виконали рішення державної, регіональної та місцевої комісії ТЕБ та НС і перейшли на дистанційне навчання. Це 243 заклади освіти, де з 7 вересня навчання проходить онлайн.

У Тернополі, незважаючи на те, що місто знаходиться в "червоній" зоні, навчальний процес там триває в закладах загальної середньої освіти, дошкільних та позашкільних. Керівники спираються на рішення міської комісії техногенно-епідемічної та надзвичайної ситуацій ", - сказала начальник обласного управління освіти і науки Оксана Хома.

За її словами, при дотриманні норм, що стосуються тієї чи іншої епідемічної зони, безпосередньо відповідає керівник навчального закладу.

Звернення від міського голови Тернополя Сергія Надала, щодо ситуації в місті:

Як повідомлялося, раніше мерія Тернополя подала судовий позов уряду через введення в обласному центрі "червоної" зони. На сьогоднішній день в місті діє рішення сесії міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якого Тернопіль раніше вже вносили в «червону зону». Згідно з цим рішенням у Тернополі працюють школи, дитячі садки, а громадський транспорт - в режимі спецрейсів.

Також повідомлялося, що у вівторок, 8 вересня, в столичному підземці відбувся колапс. На всіх станція черзі, люди не можу увійти, за попередньою інформацією, через збій роботи е-квитка.

За даними обласного лабораторного центру, станом на 8 вересня на Тернопільщині з початку епідемії зафіксовано 7565 випадки коронавірусу, 86 - летальні, 3545 осіб одужали.