Ситуація на Донбасі: окупанти "тишу" не порушували, але двоє військових травмовано

8 вересня на Донбасі під час проведення інженерних робіт в тилу двоє військових отримали поранення від вибуху міни.

За минулу добу, 8 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі ворожих пострілів не зафіксовано.

Про це повідомляє в ранковій зведенні прес-центр штабу ООС на своїй сторінці в Facebook.

Бойовики дотримувалися перемир'я і по всій лінії розмежування дотримувалася тиша.

У той же час 8 вересня двоє українських військовослужбовців підірвалися ні міні і отримали травми.

"Вчора, під час проведення інженерних робіт в тилу наших позицій отримали бойове травмування від вибуху міни ПМН-2 двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров'я задовільний", - підкреслили в штабі ООС.

Також повідомлялося, що збройні формування РФ на 42-й день повного і всеосяжного режиму припинення вогню обстріляли українські позиції, внаслідок чого поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.

У районі населеного пункту Новгородське на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, внаслідок чого двоє військовослужбовців отримали поранення. Таким чином, 6 вересня в зоні ООС загинули троє військовослужбовців, і ще троє отримали поранення.