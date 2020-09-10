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Штаб: Російські найманці режим припинення вогню на Донбасі не порушували

Штаб: Російські найманці режим припинення вогню на Донбасі не порушували
09:55 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф Фото: facebook
За минулу добу російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 9 вересня, порушень домовленостей, які були досягнуті 22 липня 2020 на рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші уздовж лінії розмежування зберігався в повній мірі", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Фейсбук в четвер вранці.

У прес-центрі підкреслили, що паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу ООС і інших складових сил оборони залучалися до гасіння вогнищ в Донецькій і Луганській.

"Зокрема, за минулу добу ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман і Новозванівка", - сказано в повідомленні. З початку поточної доби штаб теж не фіксував обстрілів з боку бойовиків.

Режим припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня. Проросійські бойовики систематично порушують "тишу" і провокують українських військових, які вогонь у відповідь не відкривають. Спостерігачі ОБСЄ станом на вечір 3 вересня зафіксували 908 порушень режиму тиші. 9 вересня через загострення ситуації на Донбасі відбулося позачергове засідання ТКГ. Учасники консультацій домовилися про спільну інспекції в районі селища Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

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РФ, Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.

Автор:

Телеграф
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