Штаб: Російські найманці режим припинення вогню на Донбасі не порушували

За минулу добу російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 9 вересня, порушень домовленостей, які були досягнуті 22 липня 2020 на рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші уздовж лінії розмежування зберігався в повній мірі", - йдеться в повідомленні на сторінці штабу в Фейсбук в четвер вранці.

У прес-центрі підкреслили, що паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу ООС і інших складових сил оборони залучалися до гасіння вогнищ в Донецькій і Луганській.

"Зокрема, за минулу добу ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман і Новозванівка", - сказано в повідомленні. З початку поточної доби штаб теж не фіксував обстрілів з боку бойовиків.

Режим припинення вогню на Донбасі діє з 27 липня. Проросійські бойовики систематично порушують "тишу" і провокують українських військових, які вогонь у відповідь не відкривають. Спостерігачі ОБСЄ станом на вечір 3 вересня зафіксували 908 порушень режиму тиші. 9 вересня через загострення ситуації на Донбасі відбулося позачергове засідання ТКГ. Учасники консультацій домовилися про спільну інспекції в районі селища Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.