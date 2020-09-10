Танкер Delfi нарешті прибрали з пляжу Одеси

Судно Delfi через шторм сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019. Танкер вдалося підняти 10 вересня 2020.

В Одесі нарешті прибрали танкер Delfi з пляжу Дельфін.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook.

"Delfi покинув пляж дельфін. Нудьгувати не будемо", - зазначив міністр.

Раніше в Одесі через штормового попередження знову призупинили роботи з підйому танкера Delfi. Очікувалося, що роботи будуть зупинені на кілька днів.

Танкер Delfi потрапив в шторм і сів на мілину 22 листопада минулого року біля Одеси. Судно було пошкоджено хвилеломом, з нього в море випливали нафтопродукти. Через забруднення води довелося закрити пляж Дельфін. Власник і влади міста кілька разів намагалися прибрати танкер з пляжу. Під час поїздки до Одеси президент Володимир Зеленський закликав судновласника забрати танкер до 20 липня, інакше за справу візьмуться правоохоронці. Після декількох невдалих спроб, ситуація взяв під контроль Офіс генпрокурора. У липні цього фото почалася активна фаза підняття танкера, в серпні судно поставили на кіль.