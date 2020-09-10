Карантин в Україні: на самоізоляцію пішли майже 150 класів

В Україні з початку навчального року відправили на самоізоляцію 145 з 199 704 класів.

З початку навчального року через захворювання на коронавірус серед школярів 145 класів пішли на самоізоляцію, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в четвер, 10 вересня.

"Починаючи з 1 вересня наші діти пішли в школу. І у нас на сьогоднішній день є 145 класів ... було відправлено на самоізоляцію. 145 з 199 704 класів по країні. Вони були відправлені, відповідно, за рекомендаціями лікарів, епідеміологів під час епідрозслідування ", - сказав міністр.

За його словами, коронавірусом в Україні захворіли 9414 дітей, в тому числі 178 за минулу добу.

"За минулу добу в Україні захворіло 2582 людини. З них 178 дітей, а також 157 медичних працівників. Були госпіталізовані 400 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 44 летальних випадки", - сказав Степанов.

"За весь час пандемії в Україні захворіло 145 тис. 612 осіб. З них 9414 дітей, а також 12 463 медичних працівника", - додав міністр.

Як повідомлялося, за 9 вересня в Україні виявили ще 2 582 випадки коронавірусної інфекції COVID-19. Від коронавірусу вже померли 3 023. В Україні діє карантинне зонування, в залежності від ситуації із захворюваністю міста і село відносять в певні зони. У "червоній зоні" припиняється робота освітніх установ.