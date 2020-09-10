В Умані хасиди знесли карантинні огорожі: відео погрому

Хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана в Умані.

Прибулі до Умані хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана через карантинних огорож встановлених для їх безпеки. Відповідне відео в четвер, 10 вересня, опублікував Telegram-канал PavlovskyNews.

На відео видно, як хасиди розхитують і зносять захисні огорожі, встановлені на могилі Рабі Нахмана в Умані. Залізні конструкції були розміщені, щоб мінімізувати наслідки поширення коронавируса.

Тим часом, у фонді Рабі Нахмана, який є офіційною стороною, що представляє хасидів, заявили, що з порушниками порядку буде проведена роз'яснювальна робота та їх дії ні в якій мірі не відображають відносини руху до законів України.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд Ізраїлю зажадало від України ввести обмеження для паломників-хасидів, які прибувають в Умань для святкування Рош ха-Шана.