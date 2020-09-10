"Росія перетворює Донбас в пустелю": в мережі з'явилося відео масштабів екологічної катастрофи

Через варварського знищення шахтних водовідливів в ОРДЛО вибухнула справжня екологічна катастрофа - стрімко міліють водойми, зникають річки і водосховища.
"Велике Ісаківське водосховище під Алчевському, яке створювалося для потреб металургійного комбінату, тепер нагадує пересохле Аральське море. По його дну гуляють люди. Раніше в це водоймище надходила вода з трьох закритих шахт. Тепер водовідливні комплекси розпиляні і вкрадені бойовиками, а водойма зникає на очах. Сумне видовище ", - зазначив Казанський.
Відео масштабів екологічної катастрофи очевидець опублікував на Фейсбуці:
Також повідомлялося, що за минулу добу російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі.