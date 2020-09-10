Скачать
П'ятниця, 11.09.2020
У порту Бейрута знову спалахнула сильна пожежа: відео
У порту Бейрута знову спалахнула сильна пожежа: відео
Штаб: Російські найманці режим припинення вогню на Донбасі не порушували
Штаб: Російські найманці режим припинення вогню на Донбасі не порушували
Арсенал представив новий третій комплект форми (Фото, Відео)
Арсенал представив новий третій комплект форми (Фото, Відео)
Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн
Презентация Apple: где и когда смотреть прямую трансляцию онлайн

"Росія перетворює Донбас в пустелю": в мережі з'явилося відео масштабів екологічної катастрофи

"Росія перетворює Донбас в пустелю": в мережі з'явилося відео масштабів екологічної катастрофи
15:15 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф
РФ перетворює Донбас в пустелю. До такого висновку прийшов блогер Денис Казанський. При цьому він показав масштаби лиха, опублікувавши в Фейсбуці відео.

Через варварського знищення шахтних водовідливів в ОРДЛО вибухнула справжня екологічна катастрофа - стрімко міліють водойми, зникають річки і водосховища.

"Велике Ісаківське водосховище під Алчевському, яке створювалося для потреб металургійного комбінату, тепер нагадує пересохле Аральське море. По його дну гуляють люди. Раніше в це водоймище надходила вода з трьох закритих шахт. Тепер водовідливні комплекси розпиляні і вкрадені бойовиками, а водойма зникає на очах. Сумне видовище ", - зазначив Казанський.

Відео масштабів екологічної катастрофи очевидець опублікував на Фейсбуці:

Також повідомлялося, що за минулу добу російські найманці не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Курс валют: скільки сьогодні коштують євро і долар
Курс валют: скільки сьогодні коштують євро і долар
&quot;Росія перетворює Донбас в пустелю&quot;: в мережі з'явилося відео масштабів екологічної катастрофи
"Росія перетворює Донбас в пустелю": в мережі з'явилося відео масштабів екологічної катастрофи
Танкер Delfi нарешті прибрали з пляжу Одеси
Танкер Delfi нарешті прибрали з пляжу Одеси
Невибагливі: як і де потрібно зберігати помідори
Невибагливі: як і де потрібно зберігати помідори
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся