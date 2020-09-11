Скачать
П'ятниця, 11.09.2020
В Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19: в Києві понад 400 нових хворих
В Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19: в Києві понад 400 нових хворих
"Є нові ракети": Трамп заявив, що у США є озброєння, про яке ніхто не знає
"Є нові ракети": Трамп заявив, що у США є озброєння, про яке ніхто не знає
Азаренко зупинила Серену Вільямс на шляху до фіналу US Open-2020 (Відео)
Азаренко зупинила Серену Вільямс на шляху до фіналу US Open-2020 (Відео)
Зйомки стартували: Netflix почав виробництво третього сезону серіалу "Статеве виховання"
Зйомки стартували: Netflix почав виробництво третього сезону серіалу "Статеве виховання"

Ситуація на фронті: бойовики відкривали вогонь поблизу Шумів і Золотого

Ситуація на фронті: бойовики відкривали вогонь поблизу Шумів і Золотого
09:55 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
На Донбасі 10 вересня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Російські найманці за минулу добу тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Поблизу Шумів, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ, і де були надані гарантії безпеки, бойовики зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових.

"Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані заздалегідь, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об'єднаних сил, а й представників СЦКК і ОБСЄ", - відзначили в штабі ООС.

Два обстрілу зафіксовані на ділянці фронту поблизу Золотого. Спочатку бойовики застосували трасуючі кулі для підпалу трави, а потім зі стрілецької зброї відкрили вогонь по позиціях ВСУ.

Українські військові зброю у відповідь не застосовували.

З початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається в повній мірі.

Як повідомлялося 9 вересня ТКГ провела позачергове засідання з метою недопущення зриву режиму припинення вогню на Донбасі. Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі Шумів за участю представника координатора від ОБСЄ. В ОП повідомили, що узгоджене "інспектування" не відбудеться в зв'язку з постійною зміною запитів російської сторони.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

РФ, Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зйомки стартували: Netflix почав виробництво третього сезону серіалу "Статеве виховання"
02 "Є нові ракети": Трамп заявив, що у США є озброєння, про яке ніхто не знає
03 В Україні зафіксували рекордну захворюваність COVID-19: в Києві понад 400 нових хворих
04 Ні, ні і ще раз ні: що категорично не можна їсти на сніданок
05 11 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Папа Римський: Задоволення від їжі і насолоду від сексу приходять від Бога
Папа Римський: Задоволення від їжі і насолоду від сексу приходять від Бога
МОН назвало пріоритети в розвитку інклюзивної освіти до 2030 року
МОН назвало пріоритети в розвитку інклюзивної освіти до 2030 року
Тимошенко перехворіла на коронавірус, але запалення легенів залишається
Тимошенко перехворіла на коронавірус, але запалення легенів залишається
11 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
11 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся