Ситуація на фронті: бойовики відкривали вогонь поблизу Шумів і Золотого

На Донбасі 10 вересня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Російські найманці за минулу добу тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Поблизу Шумів, де повинна була пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ, і де були надані гарантії безпеки, бойовики зі стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових.

"Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані заздалегідь, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об'єднаних сил, а й представників СЦКК і ОБСЄ", - відзначили в штабі ООС.

Два обстрілу зафіксовані на ділянці фронту поблизу Золотого. Спочатку бойовики застосували трасуючі кулі для підпалу трави, а потім зі стрілецької зброї відкрили вогонь по позиціях ВСУ.

Українські військові зброю у відповідь не застосовували.

З початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається в повній мірі.

Як повідомлялося 9 вересня ТКГ провела позачергове засідання з метою недопущення зриву режиму припинення вогню на Донбасі. Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі Шумів за участю представника координатора від ОБСЄ. В ОП повідомили, що узгоджене "інспектування" не відбудеться в зв'язку з постійною зміною запитів російської сторони.